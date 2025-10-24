Дональд Трамп анонсировал скорую военную наземную операцию в Венесуэле, объясняя это борьбой с наркокартелями. Такие заявления вызвали бурную реакцию в международных СМИ — некоторые обозреватели полагают, что истинной целью операции является смена режима в Венесуэле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Николас Мадуро призвал рабочий класс объявить всеобщую забастовку в случае агрессии

Президент Николас Мадуро Морос призвал к объявлению всеобщей, повстанческой и революционной забастовки в случае действий, нарушающих суверенитет страны, и подтвердил, что «самым большим щитом нации является рабочий класс». Его слова прозвучали во время церемонии создания комиссии по содействию Учредительному собранию трудящихся Венесуэлы. Этот комитет объединяет производственные советы рабочих, делегатов профсоюзов и рабочие движения. «Приказ отдан; если они осмелятся, ни одна булавка не шевельнется в этой стране. Они увидели бы парад миллионов мужчин и женщин с винтовками в боевых частях… Я не просто так это говорю, мы это отрепетировали и подготовили»,— подчеркнул президент.

США направляют бомбардировщики B-1 к Венесуэле, усиливая военное давление

Расширение военной активности сосредоточено на противодействии предполагаемым наркоторговцам из Венесуэлы и Колумбии. Трамп предположил, что следующим шагом может стать нанесение ударов по целям на суше. Мадуро обвиняет Трампа в стремлении к смене режима и разместил войска вдоль побережья, готовясь к потенциальному нападению. Трамп также обвинил президента Колумбии Густаво Петро в пособничестве наркоторговцам, в то время как Петро заявил, что его американский коллега совершает зверства, отдавая приказы наносить удары по судам.

Военные корабли, истребители и ЦРУ — какова конечная цель Трампа в Венесуэле?

В течение двух месяцев американские военные наращивали группировку боевых кораблей, истребителей, бомбардировщиков, морской пехоты, беспилотников и самолетов-разведчиков в Карибском море. Это крупнейшее развертывание там за десятилетия. Все указывает на то, что это кампания запугивания, направленная на отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

«Убейте их»: Трамп заявил, что для атаки на «наркотеррористов» не требуется одобрения Конгресса

Президент США заявил, что наземные удары последуют за военными атаками США на суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков в Карибском море и Тихом океане. Венесуэла обвиняет США в запуске антикартельной кампании в рамках заговора с целью свержения президента Мадуро, который в среду заявил, что его вооруженные силы располагают 5 тыс. российских ракет класса «земля-воздух» для отражения любого военного вмешательства США в его страну.

Подготовил Евгений Хвостик