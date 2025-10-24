Экс-руководителей подразделений «Транснефть-Урала» обвиняют в получении взяток

Прокуратура Кировского района Уфы направила в районный суд уголовное дело в отношении двух бывших топ-менеджеров подразделений АО «Траснефть-Урал», обвиняемых в получении взятки от коммерческой фирмы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в октябре 2023 года нефтепроводная компания заключила с коммерческой фирмой контракт на очистку резервуаров от донных отложений, подготовку к технической диагностике и восстановлению антикоррозионной защиты. За ускорение приемки работ и их оплаты обвиняемые потребовали от директора подрядчика 200 тыс. руб.

Действия руководства заказчика выявили сотрудники Управления ФСБ по Башкирии, после получения суммы должностные лица компании были задержаны.

Идэль Гумеров