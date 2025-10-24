«Деньги надо брать там, где они есть»

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые предполагают увеличение ставки НДС на 2% и снижение порога для упрощенной системы налогообложения до 10 млн руб. Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг отказался голосовать за рассматриваемые изменения. Какие альтернативные способы наполнения бюджета предлагает депутат от Челябинской области, читайте в рубрике «Мнение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой челябинского отделения «Справедливой России» Фото: предоставлено пресс-службой челябинского отделения «Справедливой России»

«С самого первого дня, когда СМИ написали о планах правительства по налоговым изменениям, я получаю сообщения от представителей малого и микробизнеса. Счет им уже идет на сотни. Предприниматели пишут, что не смогут платить НДС и вынуждены будут закрыться.

Причем истории присылают душераздирающие. Одна женщина-инвалид держит прилавок с бельевым трикотажем, чтобы оплачивать обучение сына в вузе. Если ее бизнес закроется, сын останется без образования. Другая предпринимательница вынуждена будет закрыть единственный магазинчик в деревне, жителям которой придется ездить за хлебом за несколько километров. И таких историй очень много!

Правительство утверждает, что снижение порога затронет только 15% предприятий, но дело в том, что в компаниях с доходами в районе 30-50 млн руб., есть наемные сотрудники. Они могут лишиться работы.

22 октября перед пленарным заседанием Государственной думы я поднял этот вопрос на пресс-подходе. Очевидно, что, снижая порог так резко, мы просто вынуждаем малые предприятия массово закрываться или уходить в тень. Я считаю, нет никакой необходимости это делать. Потому что тем самым мы и проблемы людям создадим, и достаточно денег не соберем. Через изменения в налогах планируется получить 1,5 трлн руб., а бюджету не хватает 5,7 трлн руб.

Никто не спорит, что ситуация в стране тяжелая, требуются средства для поддержания обороноспособности, но их нужно брать там, где они действительно есть, а не обирать малых предпринимателей и микробизнес, который и так еле выживает!

С трибуны Государственной думы я озвучил свои предложения: провести анализ рентабельности в отраслях экономики. Там, где рентабельность выше средней, посмотреть, каким образом ее можно извлечь в бюджет.

В конце концов, если уж мы повышаем налоги, то не должно быть выгодоприобретателей, а в текущем варианте они есть — это сырьевые отрасли, которым НДС возвращают, и финансовый сектор, который НДС не платит. Я понимаю, что очень уважаемые люди в этих отраслях работают, но сейчас стране тяжело. Наверное, все уважаемые люди должны скинуться и помочь стране?

В качестве альтернативы повышению НДС и снижению порога по упрощенке я предложил ввести повышенную ставку налога на прибыль для банков, а сырьевым отраслям не возвращать НДС в полном объеме. Это даст в бюджет гораздо больше денег, но при этом не нанесет вреда экономике.

Повышение налога для банков на 10% – это примерно 400 млрд руб., потому что прогноз по прибыли будет примерно 4 трлн руб. Невозвращенный НДС – это еще до 1 трлн руб. — можно получить плюсом. И тогда не надо будет «стричь» малый бизнес.

Еще одна полезная мера может сэкономить в бюджете до 6 трлн руб. Нужно запретить госкомпаниям и естественным монополиям проводить неконкурентные закупки у взаимозависимых лиц. Таким образом мы снизим коррупцию и сохраним в бюджете огромные средства. Об этом я тоже неоднократно говорил в Государственной думе.

Радует, что по итогам обсуждения профильный комитет и правительство продемонстрировали готовность идти на уступки. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил многие из наших предложений и сказал, что они будут рассмотрены во втором чтении. Министр финансов РФ Антон Силуанов также подтвердил, что они готовы идти навстречу и прорабатывать предложения депутатов.

Это позитивный результат. Будем добиваться поправок во втором чтении».

Записала Карина Кальярова