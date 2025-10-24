В Сюмсинском районе досрочно прекращены полномочия депутата из-за утраты доверия

Прокуратура Сюмсинского района инициировала досрочное прекращение полномочий депутата районного совета в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции было установлено, что депутат не уведомил вышестоящее должностное лицо об отсутствии расходов, превышающих общий доход его и его супруги за три последних года. По требованию прокуратуры полномочия депутата прекращены досрочно.

Анастасия Лопатина