Пермский владелец затонувшего танкера оспаривает взыскание 49,46 млрд рублей

ООО «Камастрансойл», которому принадлежал затонувший танкер «Волгонефть-212», оспаривает в апелляции решение суда о взыскании с общества ущерба окружающей среде в размере 49,46 млрд руб. В августе Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил соответствующие требования к обществу и компании «Кама-Шиппинг», которая фрахтовала судно. Жалоба зарегистрирована в апелляционной инстанции 6 октября, ее рассмотрение начнется 25 ноября текущего года.

Танкер «Волгонефть-212» вместе с «Волгонефтью-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Из-за ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. В результате катастрофы погиб матрос с «Волгонефти-212» Данил Саблин.