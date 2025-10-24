Группа ВТБ увеличила прибыль на 1,5%, до 380,8 млрд рублей

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) за девять месяцев 2025 года составила 380,8 млрд руб. Это лишь на 1,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности по МСФО.

На этот результат оказало влияние падение чистых процентных доходов — за отчетный период они составили почти 268 млрд руб., что на 36,5% ниже прошлогодних. Более того, с учетом создания резервов под кредитные убытки падение составило 62,5% (до 115,7 млрд руб.). В результате чистая процентная маржа за девять месяцев 2025 года составила всего 1,1%, снизившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом непроцентные доходы от финансовой деятельности выросли на 70,5%, до 406,1 млрд руб., что оказало поддержку финансовым показателям группы.

Вместе с тем за отчетный период группа продемонстрировала рост непроцентных расходов на 14,1%, до 439,2 млрд руб. В том числе расходы на персонал за отчетный период выросли на 18%, до 381,1 млрд руб.

Суммарные активы группы с начала 2025 года снизились на 0,5%, до 35,88 трлн руб. При этом корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 3,6%, до 16,51 трлн руб. Однако розничный кредитный портфель сократился на 4,8%, до 7,45 трлн руб.

В сентябре 2025 года банк ВТБ (ПАО) увеличил уставный капитал на номинальную сумму 62,5 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций (SPO). С учетом преимущественного права были размещены акции на сумму 83,8 млрд руб. Доля государства уменьшилась до 50,1%.

В ноябре ВТБ собирается отказаться от безотзывной кредитной линии, что позволит сэкономить на процентных расходах около 13 млрд руб. Банк также собирается выделить отдельное общество для заблокированных активов и пассивов в сумме 72 млрд руб. и чистой прибыли до 50 млрд руб.

Ольга Базутова