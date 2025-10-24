В Пензе с ресурсников потребовали 60 млн за нарушения при земляных работах

В Пензе с начала этого года в отношении ресурсоснабжающих организаций составлено 166 протоколов за нарушения при проведении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общая сумма штрафов составила 60 млн руб. Замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдар Усманов предупредил должностных и юридических лиц ресурсоснабжающих организаций об административной ответственности за незавершение работ в установленное время.

С 1 ноября в Пензе начинает действовать запрет на плановый ремонт инженерных сетей. Период ограничений продлится до 31 марта 2026 года. Запрет не распространяется лишь на аварийные ситуации и работы по технологическому присоединению новых объектов.

Павел Фролов