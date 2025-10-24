Красноярские гаишники применили оружие для остановки 17-летних автопохитителей

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, чтобы остановить похитителей автомобиля ВАЗ-2106. Злоумышленниками оказались двое 17-летних уроженцев Тувы, сообщил Telegram-канал МВД24.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительного ведомства, инцидент произошел на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Полицейские предприняли попытку остановить водителя, но тот проигнорировал их требования и увеличил скорость. Злоумышленников удалось остановить «прицельным выстрелом по колесам». Уроженец Республики Тыва не имел водительского удостоверения. Он, как и его пассажир, — студенты красноярских учебных заведений. Молодые люди заявили полицейским, что планировали оставить автомобиль себе.

В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Машина помещена на спецстоянку.

Михаил Кичанов