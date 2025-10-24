На Ставрополье разрешили свободное посещение школ при беспилотной опасности

Новый режим свободного посещения школ ввели в Ставропольском крае из-за ночных угроз атак беспилотников. Глава министерства образования Мария Смагина на прямом эфире в ЦУР объяснила, что из-за технических причин ввели возможность для родителей самостоятельно решать, стоит ли вести детей в учебные заведения, пока действует режим опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Угроза поступает преимущественно ночью, из-за чего откладываются автобусные рейсы и занятия в школах, пока не объявят об отмене опасности. При появлении рисков в конкретных населенных пунктах школы и родители получат дополнительные предупреждения.

Ранее в регионе вводили режим беспилотной опасности, из-за чего временно закрывались аэропорты Северо-Кавказского федерального округа, а мобильная связь и приложения работали с перебоями — позже Роскомнадзор заявил, что эти технические сбои не связаны с угрозами беспилотников. За последние месяцы это уже не первый случай объявления такого режима, из-за которого отложили сдачу школьных экзаменов и изменили график учебы.

Если режим беспилотной опасности сохраняется до 6 утра, школы переходят на свободное посещение для первой смены, а если до 10 утра — свободное посещение действует и для второй. Родители могут забирать детей во время занятий или оставлять их под присмотром в школе до отмены опасности. В случае длительных угроз дети переводятся в безопасные помещения без окон, получают воду, сухой паек и при необходимости медицинскую помощь.

Станислав Маслаков