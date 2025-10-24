Пермский бизнесмен не смог добиться досрочного снятия судимости

Пермский краевой суд признал законным постановление суда первой инстанции, отказавшего в досрочном снятии судимости с пермского бизнесмена Артура Васильева. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Васильев (слева).

В июне 2023 года Ленинский райсуд Перми признал господина Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил его к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб. Суд согласился с версией следствия, что 2012 году по инициативе руководства ГК «РИАЛ» на господина Васильева номинально были оформлены земли бывшего конезавода №9, которые группа выкупила на торгах. В итоге Артур Васильев сначала формально продал их другому сотруднику группы компаний, а в 2019 году, желая завладеть имуществом, через суд «развернул» сделку. Сам Артур Васильев с обвинением не согласился, настаивая в ходе предварительного следствия, что он и господин Борисовец были равноправными партнерами.

В сентябре 2023 года Пермский краевой суд оставил приговор без изменения. 27 августа 2025 года Пермский райсуд отказал господину Васильеву в досрочном снятии судимости. 23 октября это постановление оставил в силе краевой суд.