Восемь членов ОПГ осудили в Нижнем Новгороде за канал нелегальной миграции

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода признал восемь человек виновными в организации канала нелегальной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Противоправную схему выявили сотрудники управлений ФСБ по Москве, Московской, Нижегородской областям и Забайкальскому краю, сообщили в нижегородском УФСБ 24 октября.

Участники группировки от имени подконтрольных коммерческих организаций направляли в управление по вопросам миграции ложные сведения, обеспечивающие гарантии приглашаемым иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении. На основании этого мигранты получали многократную визу для проживания в РФ в течение трех лет и разрешение на работу.

В действительности иностранцы работали в других местах, где получали зарплату ниже уровня, предусмотренного российским законодательством. По адресам постановки на миграционный учет они не проживали.

Лидеру назначили 2,5 года колонии общего режима, одному активному участнику — два года, остальным — от четырех до пяти лет условно. Приговор вступил в законную силу.

Галина Шамберина