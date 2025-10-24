В Челябинске осудили медработника за смерть ребенка

Суд в Челябинске признал заведующую оперативным отделом городского медучереждения виновной в гибели девятилетнего ребенка, к которому не приехала скорая помощь. Ей назначили наказание в виде трех лет условного лишения свободы и штрафа в размере 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Установлено, что заведующая допустила в сектор по приему вызовов скорой помощи сотрудника без профобразования, который также не являлся медработником. Вечером 11 декабря 2022 года он допустил ошибку при оформлении вызова в программе. Из-за этого к девятилетнему ребенку не была направлена бригада скорой помощи. Состояние ребенка настолько ухудшилось, что его мать, не дождавшись медработников, самостоятельно повезла его в больницу, где спустя некоторое время он скончался.

«При надлежащей работе оперативного отдела имелась реальная возможность к вызову бригады скорой медицинской помощи в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход»,— подчеркнули в управлении Следственного комитета России.

Также осужденной назначили испытательный срок в три года и шесть месяцев. С нее в пользу потерпевших также взыскали 3,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Ольга Воробьева