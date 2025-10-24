ФАС выдала предупреждение дочерней структуре «Газпром нефти»

ООО «Газпром нефть — Региональные продажи» (Новосибирская область) сократила продажи бензина независимым участникам рынка. По АИ-95 объем поставок упал в два раза, по АИ-92 — в четыре раза, значительное снижение заметно и по реализации дизельного топлива. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала дочерней структуре «Газпром нефти» предупреждение.

При этом, уточнили в ФАС, «Газпром нефть — Региональные продажи» увеличила продажи топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям.

Согласно предупреждению ведомства, дочерней структуре «Газпром нефти» необходимо до 22 ноября исключить дискриминационные условия на розничном рынке топлива. Иначе в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело.