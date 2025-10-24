В Ярославской области в 2025 году снизилась прибыль организаций

Прибыль прибыльных организаций Ярославской области за 8 месяцев 2025 года составила 94,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом на заседании комитета по бюджету Ярославской областной думы сказал руководитель регионального УФНС России Александр Поляков.

На 2% по сравнению с прошлым годом снизились поступления от налога на прибыль в консолидированный бюджет области. Всего поступило 18,9 млрд руб. налогов.

«Сокращение поступления налога на прибыль в региональный бюджет обусловлено одновременным ростом издержек предприятия и снижением дохода от реализации продукции. Ситуация носит комплексный характер и отражает текущие тенденции ключевых секторов экономики региона»,— сказал Александр Поляков.

Наибольшее снижение объемов поступлений по налогу на прибыль наблюдается в строительстве — на 67% или 415 млн руб. В производстве машин и оборудования поступления снизились на 34% или 260 млн руб. В производстве химических веществ и продуктов— на 21% или 393 млн руб.

В УФНС ожидают, что план по налогу на прибыль в 2025 году (30,2 млрд руб.) не будет выполнен, фактические поступления составят 25,5 млрд руб.

«Наблюдающаяся динамика указывает на необходимость системных мер по стимулированию инвестиционной активности и повышению устойчивости промышленного сектора региона»,— резюмировал господин Поляков.

Антон Голицын