Бывшему главе краевого минэка присвоили новый классный чин

Бывшему пермскому чиновнику Максиму Колесникову, занимающему должность первого заместителя министра экономического развития РФ, присвоен классный чин действительного государственного советника РФ I класса. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 22 октября 2025 года. Этот чин относится к высшей группе должностей, который соответствует воинским званиям генерал армии, адмирал флота, генерал-полковник, адмирал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Колесников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Максим Колесников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Максим Колесников руководил краевым минэком с 2017 года по конец сентября 2020-го. Он считается членом команды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, который с января 2020 года возглавляет Минэкономразвития РФ. В октябре 2020-го господин Колесников также перешел в федеральное министерство экономического развития, на должность главы департамента развития секторов экономики. Летом 2022 года Максим Колесников получил повышение до заместителя министра. В ноябре 2024 года он занял должность первого заместителя главы Минэкономразвития РФ.