Экспорт легкой промышленности Дона увеличился на 28% с начала 2025 года

Обрабатывающие предприятия Ростовской области вложили 38,2 млрд руб. в развитие отрасли в первом полугодии 2025 года, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, производители текстильных изделий отгрузили товары собственного производства на сумму около 19,9 млрд руб. за январь-август 2025 года. Швейные предприятия за тот же период реализовали продукцию более чем на 14,6 млрд руб.

Экспорт легкой промышленности за восемь месяцев текущего года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным направлением поставок (95%) стали страны СНГ.

«По данным за январь-июль 2025 года, на предприятиях легкой промышленности занято более 9,3 тыс. человек. В регионе работают более 20 предприятий отрасли, находящихся в ведении министерства промышленности и энергетики, среди которых АО «Донецкая мануфактура М», АО «Элис Фэшн Рус», компания «БТК», ЗАО «Донобувь», АО «Меринос ковры и ковровые изделия»,— пояснили в сообщении.

Донская легкая промышленность представлена текстильным, швейным, кожевенным и обувным направлениями.

Валентина Любашенко