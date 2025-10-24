«Kino» и британцы

Группа Depeche Mode выпустила новую песню и готовит еще несколько. Игорь Гаврилов воспользовался поводом и изучил другие признаки активности популярного британского коллектива, а заодно погрузился в пучины синтезаторной музыки.

Фото: Abraham Caro Marin / AP Помимо совместных проектов Мартин Гор и Дейв Ган выразительно работают порознь

Степень популярности, а вернее, фанатичного поклонения британской группе Depeche Mode во всем мире, в том числе и в России, такова, что релиз даже одной новой песни любимцев вызывает у фанатов сердечные приступы — от счастья, естественно. Только что вышедшая «In The End» — это одна из четырех песен, которые были записаны в период работы над последним студийным альбомом «Memento Mori» (2023), но не вошли в его финальную версию. Ее можно услышать на финальных титрах еще одного нового релиза Depeche Mode — концертного фильма «M», запечатлевшего выступление группы в Мехико в рамках тура в поддержку «Memento Mori». Концертный альбом по материалам фильма выйдет 5 декабря, и вот там уже для поклонников группы будет настоящий рождественский подарок — целых четыре ранее не издававшиеся песни.

Песня «In The End» идеально вписывается в канон синтипопа Depeche Mode, а тембр синтезатора в главной партии — абсолютно узнаваемое звучание для главного автора группы Мартина Гора.

Припев — беспросветный. «Ты никто в движении никуда. В конце концов, мы все — никто. Мы невесомы в бесконечном потоке. В конце концов мы снова превратимся в прах». Стоит напомнить, что альбом «Memento Mori» был посвящен памяти ушедшего из жизни сооснователя группы Энди Флетчера.

Но четырьмя новыми песнями Depeche Mode активность участников группы в этом сезоне не ограничилась. Вокалист Дейв Ган записал с певицей Крисси Хайнд душевную песню «Dolphins» для ее альбома дуэтов. Как это всегда бывает с Ганом, за пределами родной группы его голос звучит теплее и дружелюбнее.

А Мартин Гор, адепт синтезаторной культуры, целой вселенной, в которой синти-поп лишь одна из галактик, принял участие в записи альбома «Soul Of The Machine: A Celebration Of The Life & Legacy of ARP Founder Alan R. Pearlman» («Душа машины: Чествование жизни и наследия основателя ARP Алана Р. Перлмана»). Гор записал для сборника почти артемьевскую по духу композицию «Kino», но с характерными для Depeche Mode индустриальными акцентами.

Изобретателю синтезатора ARP Алану Р. Перлману в 2025 году исполнилось бы 100 лет.

В 1969 году создатель авиационной электроники вложил $100 тыс. в серийное производство синтезаторов, которые отличались надежностью и компактностью и не нуждались в километрах проводных соединений и инженерах, ассистирующих музыкантам. В 1970-е ARP были главными конкурентами Moog, соответственно, и музыканты делились на тех, кто играл на ARP, и тех, кто предпочитал Minimoog.

По мнению многих музыкантов, синтезаторы ARP лучше держали строй, чем «муги».

Различные модели ARP использовали Kraftwerk, Genesis, Дэвид Боуи, Джимми Пейдж и Брайан Ино. Мультиинструменталист Эдгар Винтер придумал подключать клавиатуру ARP к основному блоку посредством длинного кабеля и получил дополнительную мобильность на сцене. При этом у ARP было неизмеримо более богатое звучание, чем у клавитары (то есть, говоря на музыкальном сленге, «расчески»). Для Стиви Уандера, большого поклонника ARP, инструкции на панели управления производители инструмента воспроизводили при помощи шрифта Брайля. Триумфом компании стало появление модели ARP 2500 в фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего типа». Именно с ее помощью ученые воспроизводили последовательность из пяти нот, которая требовалась для связи с кораблем инопланетян. Роль клавишника в картине получил вице-президент ARP.

Но в 1981 году компания обанкротилась, разработки инженеров были проданы другим производителям.

Теперешняя «Душа машины» — настоящая синтезаторная фиеста, на протяжении 36 треков демонстрирующая все необъятное богатство возможностей ARP. А главное — «человеческую теплоту», которую в звуке этого инструмента, как это ни парадоксально, всегда выделяли критики и меломаны. И трек Мартина Гора, можно сказать, даже теряется на фоне россыпи идей, предложенных в альбоме лучшими авторами-электронщиками.