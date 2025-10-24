Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре ограничат движение через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской

В Самаре с 05:00 (MSK+1) 24 октября до 20:00 30 октября ограничено движение транспорта через перекресток ул. Галактионовской и Красноармейской. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения связаны с переустройством трамвайных путей рядом с зоной строительства станции метрополитена «Театральная». На время действия ограничений изменятся трассы следования городского наземного электротранспорта.

Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.

