В Самаре ограничат движение через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской
В Самаре с 05:00 (MSK+1) 24 октября до 20:00 30 октября ограничено движение транспорта через перекресток ул. Галактионовской и Красноармейской. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ограничения связаны с переустройством трамвайных путей рядом с зоной строительства станции метрополитена «Театральная». На время действия ограничений изменятся трассы следования городского наземного электротранспорта.
Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.