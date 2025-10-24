Промышленность Башкирии сократила производство на 3,5%

Объемы промышленного производства в Башкирии в январе-сентябре снизились на 3,5% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре объем выпуска составил 95,3% к сентябрю 2024 года, говорится в отчете Башстата.

Снижение объемов по итогам девяти месяцев является наибольшим с февраля. По итогам первого полугодия отставание составляло 2,5%, в конце июля и августа — 3,4% и 3,3% соответственно.

Сырьевой сектор с начала года остается единственной отраслью, где наблюдается относительно положительная динамика производства — за девять месяцев объемы добычи оказались на 0,2% выше показателей первых девяти месяцев прошлого года. В обрабатывающих производствах снижение составило 3,8%, в энергетике — 3,9%, в коммунальном секторе, а также сфере обращения с отходами и ликвидации загрязнений — 15,1%.

В обрабатывающей промышленности лучшую динамику демонстрируют ремонт и монтаж машин (рост объемов на 44,4%), производство электрооборудования (рост на 30,3%) и пищевых продуктов (рост на 21,9%). Наибольшее снижение объемов — в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 35,4%), машин и оборудования, не включенных в иные группировки (на 28,5%), а также в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (на 25,2%).

Идэль Гумеров