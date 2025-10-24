Компания «Удмуртнефть» попала под санкции Минфина США
США объявили новые санкции против предприятий топливно-энергетического комплекса России, в том числе против ПАО «Удмуртнефть им. В. И. Кудинова», работающего под управлением «Роснефти».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит дополнительные санкции в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе»,— отметили в Минфине США.
Согласно «правилу 50%», все дочерние компании фигурантов заблокированных организаций также подлежат санкциям, даже если их наименования не указаны в списке.