Стала известна деловая программа форума «Россия – спортивная держава» в Самаре

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована деловая программа мероприятия. Из более чем 90 заявок отобрали 38 ключевых событий, касающихся детско-юношеского спорта, стратегии возвращения российских спортсменов на международную арену и цифровизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Программа форума включает сессии по роли медиа в развитии спорта, формированию спортивных брендов регионов и будущему спортивного кино. Будут обсуждаться популяризация спорта через кинематограф и новые стратегии менеджмента. Российская премьер-лига (РПЛ) представит свою стратегию развития до 2030 года.

Особое внимание уделят адаптивному спорту, реабилитации ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Дискуссии затронут стратегию развития адаптивного спорта до 2036 года и новые методы повышения доступности детско-юношеского спорта.

Центральным событием станет пленарное заседание «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», где обсудят стратегию международного взаимодействия и развитие инфраструктуры для детей и молодежи. Форум также станет площадкой для международного сотрудничества: состоится первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии и совместное заседание комиссий спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Андрей Сазонов