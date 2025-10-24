В Ярославской области сбили двух пешеходов

В Ярославской области за последние сутки зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

ДТП в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области ДТП в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

Первое ДТП произошло 23 октября 2025 года около 18:24 на улице Республиканской в Ярославле. Водитель автомобиля «Шкода», 2001 года рождения, сбил мальчика 2016 года рождения. Ребенок был госпитализирован.

Второе происшествие зафиксировано в Ростове Великом в микрорайоне №1 у дома 41 около 17:40. Водитель автомобиля «Лада», 1950 года рождения, наехал на женщину 1958 года рождения. Пострадавшая также была доставлена в больницу.

Полиция проводит расследование по обоим случаям. Власти призывают пешеходов и водителей соблюдать осторожность и правила дорожного движения.

Антон Голицын