обновлено 09:49

Индекс промпроизводства в Пермском крае снизился на 2%

В январе — сентябре 2025 года индекс промышленного производства в Прикамье снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. Об этом сообщает Пермьстат. 

Лидерами по снижению показателя стали предприятия в сфере производства табачных изделий (–64,3%), электрооборудования (–35,8%), добычи металлических руд (–35%).  

При этом вырос показатель в сфере производства мебели (+32%), пищевых продуктов (+3,4%) и химических веществ (+2,8%).  