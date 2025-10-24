В Удмуртии прошли антитеррористические учения
23 октября в Сарапуле и Камбарском районе, состоялись антитеррористические учения, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Основной целью мероприятий было отработка взаимодействия силовых структур и органов местного самоуправления при ликвидации угрозы нападения на объекты оборонно-промышленного комплекса.
В учениях приняли участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также органы исполнительной власти и местного самоуправления Удмуртии.