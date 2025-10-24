Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кемеровской ГРЭС произошел пожар

Возгорание трансформатора произошло на территории Кемеровской ГРЭС (принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания»). Площадь пожара составила 60 кв. м, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Открытое горение ликвидировано. Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов пояснил, что во время отключения блочного трансформатора от сети произошел выброс масла, который привел к возгоранию.

По его словам, электростанция работает в штатном режиме.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все