На Кемеровской ГРЭС произошел пожар
Возгорание трансформатора произошло на территории Кемеровской ГРЭС (принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания»). Площадь пожара составила 60 кв. м, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Открытое горение ликвидировано. Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов пояснил, что во время отключения блочного трансформатора от сети произошел выброс масла, который привел к возгоранию.
По его словам, электростанция работает в штатном режиме.