На Кемеровской ГРЭС произошел пожар

Возгорание трансформатора произошло на территории Кемеровской ГРЭС (принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания»). Площадь пожара составила 60 кв. м, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Открытое горение ликвидировано. Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов пояснил, что во время отключения блочного трансформатора от сети произошел выброс масла, который привел к возгоранию.

По его словам, электростанция работает в штатном режиме.

