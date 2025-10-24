Ижевчанина задержали по подозрению в краже имущества у прихожанки собора

В Ижевске полицейские задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в краже сумки у прихожанки собора, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Местная жительница обратилась в полицию с сообщением о краже. У нее похитили мобильный телефон и 15 тыс. руб. Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого, ранее судимого за аналогичные преступления. Он зашел в храм, забрал оставленную на скамейке сумку и покинул здание. Телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Анастасия Лопатина