Дело медтехники

Российский рынок мобильности ассистивных технологий покажет рост около 17% в 2026 году. По прогнозам, его объем достигнет 143 млрд руб. в 2025 году и превысит 311 млрд руб. к 2030 году. Основные драйверы — рост господдержки, локализация производства и увеличение спроса на технологичные изделия вследствие военных конфликтов и повышения технологичности устройств. Основу рынка формируют протезы нижних конечностей, ортопедические изделия и кресла-коляски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием консалтинговой компании «ТеДо», в котором говорится, что в 2026 году объем российского рынка сегмента мобильности ассистивных технологий (устройств, поддерживающих функциональные возможности людей с ограничениями жизнедеятельности) достигнет порядка 167,7 млрд руб., прирост составит примерно 17% год к году.

В более долгосрочной перспективе рынок, по прогнозам, будет расти устойчиво: к 2030 году его объем увеличится более чем в два раза и превысит 311 млрд руб., вместе с тем среднегодовой темп роста сохранится на уровне около 17%. При этом в 2025 году в период с января по сентябрь включительно объем российского рынка сегмента мобильности ассистивных технологий составил порядка 121,7 млрд руб. и к концу года приблизится к 143 млрд руб., говорится в исследовании, тогда как в 2024 году составлял 122,6 млрд руб. (+17%).

Ключевыми драйверами роста рынка в «ТеДо» называют увеличение доли молодых и активных пользователей , формирующих спрос на технологичные изделия на фоне расширения государственного финансирования передовых моделей, и укрепление мер господдержки отрасли.

, формирующих спрос на технологичные изделия на фоне расширения государственного финансирования передовых моделей, и Также, согласно исследованию, на рынок влияет рост потребности в ТСР (технические средства реабилитации) вследствие военных конфликтов и активной интеграции передовых технологий в современные изделия, повышающей их функциональность и адаптацию под индивидуальные особенности пациента.

Партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов добавляет, что важнейшими драйверами роста также является локализация производства,— сегодня около 45–50% изделий включают собственные комплектующие и российские разработки. В Kama Flow добавляют, что усиливаются позиции российских компаний: «Моторика» удерживает около 45% сегмента бионических протезов рук, у Steplife около 20–25% рынка бионических протезов ног, а объединение ЦИТО и МПО «Металлист» («Ростех») выпускает до 70 тыс. изделий в год — совокупно эти три компании формируют около 60% стоимостного объема высокотехнологичного сегмента.

Основу рынка формируют три ключевых сегмента, говорится в исследовании.

Наибольший объем рынка приходится на протезы нижних конечностей, которые достигли объема около 35,5 млрд руб.

Гендиректор Steplife Иван Худяков объясняет, что исследования, тестирование и высокоточное производство поглощают большое количество ресурсов: «Если брать общий финансовый объем протезной отрасли за 100%, то 70% в деньгах сосредоточено именно в области высокотехнологичных деталей, а 30% составляют сопроводительные комплектующие». Ранее компания Steplife сообщала, что до конца 2025 года планирует привлечь 200 млн руб. в рамках pre-IPO и размещения облигаций для развития производства бионических протезов конечностей нового поколения (см. “Ъ” от 8 сентября).

Два других направления включают ортопедические изделия — 25,2 млрд руб. и кресла-коляски — примерно 15,4 млрд руб. Совокупно эти направления занимают почти две трети рынка, говорят в «ТеДо». Остальная часть рынка распределяется между цифровыми решениями с объемом около 12,8 млрд руб., системами реабилитации, достигшими 11,5 млрд, и протезами верхних конечностей — примерно в 10,2 млрд руб. Гендиректор компании «Моторика» Андрей Давидюк добавляет: «Мы инвестируем не только в технологии, но и в формирование сильной междисциплинарной команды — квалифицированных кадров в этой области в стране пока недостаточно».

Марианна Голдобенкова