Жителя Ишимбая обвиняют в призывах вступать в армию недружественной страны

В Ишимбае по обвинению в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ) арестован 20-летний местный житель, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, подозреваемый создал канал в одном из мессенджеров, в котором призывал к вступлению в вооруженные силы и одно из военизированных подразделений недружественного государства. Его деятельность выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии жителя Ишимбая задержали оперативники МВД. Во время обыска у него изъяли сотовый телефон, системный блок компьютера, приспособление для курения и гашиш.

Идэль Гумеров