Волго-Вятский банк Сбербанка с начала года помог жителям уберечь от мошенников 445 млн рублей

За первые девять месяцев 2025 года Волго-Вятский банк Сбербанка помог более 624 клиентам уберечь от мошенников более 445 млн руб. В банке выстроена высокотехнологичная антифрод-система, которая в автоматическом режиме приостанавливает подозрительные транзакции, защитили средства в том числе благодаря бдительности сотрудников и оперативному взаимодействию с правоохранительными органами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Нижегородской области Сбер сохранил клиентам 131 млн руб., в Пермском крае — более 81 млн руб., а в Чувашии — более 48 млн руб. Жителям Удмуртии Сбер помог убечь более 46 млн руб., Татарстана — 45,5 млн руб., Владимирской области — более 34 млн руб., а Кировской области — более 32 млн руб. В Марий Эл были защищены более 16 млн руб. клиентов и в Мордовии — более 10 млн руб.

Актуальными мошенническими схемами по-прежнему остаются: получение доступа к аккаунту на «Госуслугах», обращения в мессенджерах с фейковых аккаунтов руководителя и звонки от лица представителей различных компаний и ведомств. Самый популярный сценарий у злоумышленников — убедить людей переводить деньги на так называемые «безопасные» счета для того, чтобы их спасти.

Также появляются формы группового обмана, когда создается чат, в котором вместе с фейковыми сотрудниками присутствуют и реальные сотрудники компании, которых и пытаются обмануть. Цель — заставить сообщить коды, которые на самом деле являются кодами доступа на «Госуслуги». Далее поступают сообщения о взломе профиля в «Госуслугах», попытках хищения средств со счетов и необходимости их перевода на «безопасные».

Сбер непрерывно работает над улучшением систем защиты, активно сотрудничает с органами правопорядка. Сотрудники банка владеют всеми необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия мошенников и помочь предотвратить хищение средств. Если по клиенту выявляется нетипичная операция, например, снятие в банкомате крупной суммы при постоянном использовании ранее банковской карты, она может быть приостановлена.