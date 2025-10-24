Власти подписали с РЖД соглашение о развитии территории у станции Тюмень

РЖД и тюменские власти заключили соглашение о сотрудничестве в развитии городской инфраструктуры вокруг станции Тюмень, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Афанасьев, Александр Моор, Павел Бурцев, Владимир Шевчик

Фото: Пресс-служба СвЖД Максим Афанасьев, Александр Моор, Павел Бурцев, Владимир Шевчик

Фото: Пресс-служба СвЖД

Документ подписали начальник СвЖД Павел Бурцев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Максим Афанасьев и гендиректор ООО «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик.

Соглашение направлено на обновление общественных пространств и реставрацию железнодорожных объектов на Товарном шоссе и улице Привокзальная в Тюмени. В проект включены водонапорные башни 1923 и 1947 годов, которые в 2009 году были признаны объектами культурного наследия (ОКН) регионального уровня, а также веерное паровозное депо конца XIX века — оно было построено практически одновременно с возникновением железной дороги в городе. При разработке концепции будут учтены принципы комфортной и безопасной городской среды с использованием исторического наследия. Проект нацелен на создание новых точек притяжения для туристов и жителей города.

В августе 2023 года на этой территории провели индустриальный фестиваль «Проводник» — для посещения на один день открыли производственные локации и уникальные исторические ж/д объекты. Годом ранее начинающие архитекторы и дизайнеры предлагали идеи для переосмысления локации в рамках программы «Городские практики».

