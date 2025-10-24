В Ярославле продлили перекрытие Советской улицы

В Ярославле продлили перекрытие части улицы Советская до 10 ноября 2025 года из-за ремонта. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Участок от улицы Первомайской до Трефолева был закрыт в сентябре, и первоначально планировалось открыть его к концу месяца, но сроки уже дважды продлевались.

На улице Советская продолжаются работы по благоустройству, которые планируется завершить осенью 2025 года и весной 2026 года. Стоимость контракта составляет 118 млн руб., подрядчиком выступает дорожная компания «Профиль Плюс».

Антон Голицын