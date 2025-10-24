В Башкирии задержали водителя школьного автобуса с поддельными правами

На улице Демьяна Бедного в Благовещенске задержали водителя школьного автобуса с поддельным водительским удостоверением, сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Сотрудники ГАИ обнаружили, что идентификационный номер удостоверения принадлежит другому человеку. В отношении водителя составлен административный протокол. Кроме того, его доставили в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Автобус помещен на штрафстоянку.

По данным ГАИ, в салоне автобуса ПАЗ в момент задержания находились 23 ученика местной школы, которые ехали на экскурсию. Они вернулись в школу в сопровождении учителей.

Идэль Гумеров