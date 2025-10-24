В Челябинске замдиректора МКУ «Городская среда» предстанет перед судом

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора МКУ «Городская среда», которую обвиняют в трех эпизодах получения взяток. Материалы направлены в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствие установило, что в 2022 году замдиректора получила две взятки на общую сумму 90 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя. В первом случае она взяла деньги лично, во втором — через посредника. Взамен она обеспечила быстрый и беспрепятственный прием документов для размещения киосков в Челябинске без торгов. Кроме того, в декабре 2023 года сотрудница «Городской среды» также получила еще одну взятку в размере 50 тыс. руб. от представителя компании за прием документов для размещения автостоянки без конкурсных процедур.

У обвиняемой арестовали автомобиль стоимостью 1,1 млн руб. и 9,8 млн руб. денежных средств на счетах.

Следователи также направили в суд материалы уголовных дел в отношении посредника и индивидуального предпринимателя, давшего взятку.