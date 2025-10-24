Курганцу утвердили приговор за гибель сотрудницы магазина в ДТП

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор жителю Кургана, по вине которого в аварии погибла сотрудница ритуального магазина. Он проведет в колонии-поселении три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что днем 30 июня прошлого года 24-летний местный житель на автомобиле Lada Priora двигался по улице Климова. На высокой скорости он врезался в кирпичное здание магазина и сбил работницу организации. Местная жительница скончалась от полученных травм в больнице.

Курганский городской суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на два года и десять месяцев. Адвокаты настаивали на том, что уголовное дело должно быть прекращено, так как горожанин возместил моральный ущерб в размере 2 млн руб. детям погибшей. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Виталина Ярховска