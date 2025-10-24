В Саратове подрядчик выплатит 2,8 млн за нарушения законодательства о закупках

В Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал подрядчика выплатить свыше 2,8 млн руб. из-за нарушений законодательства о закупках. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что в июне — июле прошлого года администрация Перелюбского района заключила с индивидуальным предпринимателем, как с единственным поставщиком, пять договоров подряда на ремонт водозабора в селе Гусарка Молодежного муниципального образования на общую сумму более 2,8 млн руб. Торги не проводились, так как каждый контракт имел цену не более 600 тыс. руб.

При этом в случае с этими договорами речь шла о единой сделке, искусственно поделенной на пять идентичных. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд признать договоры недействительными и применить последствия ничтожности сделок. Как постановил Арбитражный суд Саратовской области, подрядчик должен вернуть в муниципальный бюджет свыше 2,8 млн руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов