С ярославских обнальщиков суд взыскал 51 млн рублей

Суд в Ярославле взыскал с трех местных жителей более 51 млн руб., которые они заработали в результате обналичивания денег для юридических лиц; обнальщики приговорены к принудительным работам. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославцы Игорь Белков, Максим Соколов и житель Рыбинска Руслан Решетников признаны виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2017—2022 годах подсудимые получали от юридических лиц безналичные переводы по фиктивным договорам и обналичивали их за комиссию в 9%. По данным следствия, объем банковских операций составил 567 млн руб. Преступники получили доход в сумме 51 млн руб.

Заволжский суд назначил Игорю Белкову три года лишения свободы, Максиму Соколову — два года и шесть месяцев, Руслану Решетникову — два года.

«Принимая во внимание совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, категорию инкриминируемого преступления, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в местах лишения свободы»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Суд заменил наказание принудительными работами на те же сроки с удержанием 10% из заработной платы осужденных в доход государства. Отбывать это наказание осужденные будут в исправительном центре.

В рамках гражданского иска прокуратуры в полном объеме взыскан преступный доход осужденных — 51 млн 89 тыс. руб. Эту сумму трое осужденных должны будут выплатить в бюджет России.

Приговор был обжалован, однако Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила его в силе.

Антон Голицын