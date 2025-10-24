В Оренбуржье незаконно проданный кинотеатр возвращен в собственность региона

Здание кинотеатра «Сталь» в Новотроицке возвращено Оренбургской области. Решение принял апелляционный суд по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что здание кинотеатра ранее принадлежало региону, но в 2006 году его незаконно внесли в уставный капитал частной компании. В 2009 и 2010 годах оно было перепродано, но земельный участок под кинотеатром не передавался, что нанесло ущерб бюджету.

Прокуратура обратилась с иском в суд, и он признал сделки недействительными. В итоге здание и земельный участок были возвращены в собственность Оренбургской области.

Георгий Портнов