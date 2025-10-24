Более 20 жителей Белгородской области ранены при массированных атаках ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ. Пострадал 21 мирный житель, в их числе трое детей. Две девушки, пострадавшие на остановке в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Конечно, очень хотел, чтобы все раненые наши жители получили медицинскую помощь и быстрее вернулись к своим семьям»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что правительство Белгородской области завершило установку антидронового оборудования на 15 машинах скорой помощи для защиты медицинского персонала.

Также губернатор рассказал, что совместно с мэром Белгорода Валентином Демидовым они заказали дополнительные модульные укрытия для защиты граждан от атак ВСУ.

Регион попал под удары БПЛА накануне. Дроны повредили остановочный комплекс, коммерческий объект, кровлю многоквартирного дома. Также повреждения получили социальный объект, административное здание, два коммерческих объекта в селе Стрелецкое и легковой автомобиль в селе Ясные Зори.