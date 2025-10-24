В Москве два человека погибли при возгорании машин на парковке

Ночью на юго-западе Москвы загорелись четыре машины. Погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание произошло на улице Теплый Стан, уточнили в ведомстве. Тела двух человек обнаружили в одном из сгоревших автомобилей после того, как удалось потушить пожар. Причина ЧП пока неизвестна — ее установят по результатам экспертизы.

Контролировать установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки будет прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы.