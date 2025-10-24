В Прикамье количество пользователей «Сферума» в национальном мессенджере превысило 111 тыс. человек

Число пользователей образовательной платформы «Сферум» в национальном мессенджере Max превысило в Прикамье 111 тыс. человек — это сотрудники учебных заведений, учащиеся и их родители. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума»: чаты, видеозвонки, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта». Пользователям доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» и Электронная пермская образовательная система (ЭПОС) с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Благодаря сервису «Справка в школу» можно оперативно получать и отправлять заявления, например об отсутствии ребенка в школе. В «Сферуме» в Max для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим» — это повышает защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.

Мессенджер Max разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта 2025 года. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Max объединяет в себе возможности обмена сообщениями, цифровых госуслуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации. По данным на октябрь 2025 года, в мессенджере зарегистрировано более 40 млн пользователей, сообщила компания. Количество отправленных сообщений достигло 2 млрд, а звонков — 500 млн.