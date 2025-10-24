Пенсионерка из Омска отдала мошенникам 75 млн рублей

Жертвой аферистов стала 73-летняя жительница Омска, которая лишилась более 74 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

По информации ведомства, в полицию с заявлением обратилась пенсионерка. Она рассказала, что в начале октября ей поступил видеозвонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Незнакомец, который был в форменном обмундировании и показал служебное удостоверение, сообщил, что она подозревается в госизмене за финансирование армии Украины.

Звонивший потребовал, чтобы пенсионерка «задекларировала» имеющиеся у нее деньги и золотые украшения. Поверив, пожилая женщина перевела 4,5 млн руб. на указанный злоумышленником банковский счет. Семь золотых слитков, 50 золотых монет и почти €10 тыс. общей стоимостью свыше 70 млн руб. она передала курьеру, который представился ей сотрудником правоохранительных органов.

В полиции рассказали, что за неделю общения с мошенником пенсионерка находилась в состоянии сильнейшего стресса. Менеджерам банка, которые поинтересовались у клиентки, для чего она пытается снять со счета крупную сумму, она сказала, что деньги предназначаются для подруги. Потерпевшая также общалась с родными, но не решилась поделиться информацией о происходящем.

Илья Николаев