Похитителя зеркал люксовых автомобилей будут судить в Красноярске

В Красноярске перед судом предстанет житель Воронежа, похищавший зеркала заднего вида люксовых автомобилей, сообщила прокуратура региона.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2023 года злоумышленник снял зеркала с автомобилей Land Rover Range Rover Velar и Toyota Land Cruiser 200. «Надев перчатки, воспользовался инструментом, он повредил электропроводку и ловко снял зеркальные элементы»,— рассказали в краевой прокуратуре. Преступление было совершено на улице 78 Добровольческой Бригады. Ущерб составил около 300 тыс. руб.

Также на счету воронежца снятые зеркала с Lexus RX и Toyota Land Cruiser 300 на ул. Партизана Железняка и Сергея Лазо. Общий ущерб от его преступлений превысил 500 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Свою вину воронежец не признал. Дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Михаил Кичанов