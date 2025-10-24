В центре Перми продают ТЦ за 500 млн рублей

В Перми вновь выставили на продажу торговый центр на ул. Революции, 5а. На этот раз его цена составляет 500 млн руб., указано в объявлении в сервисе Avito. Общая площадь шестиэтажного здания — 6,1 тыс. кв. м. В нем располагается гипермаркет DNS, а также продуктовый супермаркет «Монетка» и магазин «Фикспрайс».

Торговый центр принадлежит пермскому ресторатору Алексею Старожуку. Здание продается с 2021 года, тогда оно стоило 240 млн руб. В ноябре 2022 года стоимость выросла до 320 млн руб., в марте 2023 года снизилась до 250 млн руб. В сентябре 2023 года объект продавался за 360 млн руб.