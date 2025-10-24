В ОЭЗ «Томск» введен лабораторно-исследовательский корпус за 760 млн рублей

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» введен в эксплуатацию лабораторно-исследовательский корпус. Проект реализован компанией ООО «КРМ», площадь здания — 11,3 тыс. кв. м, инвестиции в его строительство составили 760 млн руб.

«В новом корпусе разместились офисные, лабораторные и производственные помещения. Планируется, что площади будут сдаваться в аренду — в том числе резидентам ОЭЗ»,— рассказали в пресс-службе ОЭЗ «Томск».

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» создана в 2005 году на площади около 270 га. Она располагается на двух площадках: южной — в Академгородке (192,4 га), северной — на базе опытно-промышленного производства научно-исследовательского объединения «Сибур-Томскнефтехим» (77 га). На обоих площадках ОЭЗ «Томск» работают более 50 резидентов. Основные направления деятельности резидентов: IT и электроника, медицина и биотехнологии, нанотехнологии, инновационные материалы и ресурсосберегающие технологии.

Лолита Белова