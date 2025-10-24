В Ульяновске произошел пожар в школе №41

Пожар произошел в школе №41 в Ульяновске утром в пятницу, 24 октября. Об этом сообщает муниципальная администрация.

По информации чиновников, в школьном пищеблоке на одной из плит произошло короткое замыкание. Сотрудники учреждения сами потушили возгорание.

На место происшествия были вызваны спецслужбы. Сотрудников и школьных эвакуировали.

Сейчас угрозы здоровью детей нет, утверждают в мэрии. Учебный процесс возобновится в штатном режиме.

Георгий Портнов