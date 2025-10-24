В Саратове отец и ребенок травмировались из-за крышки люка, проводится проверка

Прокуратура Октябрьского района Саратова приступила к проверке по факту травмирования отца и маленького ребенка. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Согласно предварительным сведениям, отец и годовалый ребенок получили травмы в результате падения на асфальт на пешеходной зоне из-за неплотно закрытой крышки канализационного люка. Произошло это вечером накануне, 23 октября, на пересечении улиц Новоузенская и Серова в Саратове. Пострадавшим оказали необходимую помощь в медучреждении.

Прокуратуре предстоит проверить исполнение законодательства о благоустройстве территорий. Как только проверка завершится, специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов