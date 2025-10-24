В Самаре из-за тумана закрылась речная переправа
Движение судов на грузовой и пассажирских переправах на Волге в Самаре приостановлено утром в пятницу, 24 октября. Дата и время возобновления движения не сообщается. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В настоящее время в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В регионе наблюдается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.
По данным синоптиков, в Самарской области под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами установилась пасмурная, дождливая погода с умеренным юго-восточным ветром.