В Самаре из-за тумана закрылась речная переправа

Движение судов на грузовой и пассажирских переправах на Волге в Самаре приостановлено утром в пятницу, 24 октября. Дата и время возобновления движения не сообщается. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В регионе наблюдается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.

По данным синоптиков, в Самарской области под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами установилась пасмурная, дождливая погода с умеренным юго-восточным ветром.

Георгий Портнов