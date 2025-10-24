ЮГК погасила облигации на 10,5 млрд рублей

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинская область) погасило биржевые облигации от 2023 года и выплатило доход на сумму 10,5 млрд руб., указано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акционеры получили прибыль за пятый купонный период, с апреля по октябрь 2025 года. Номинальная стоимость ценных бумаг составляла 1 тыс. руб., проценты по облигациям — 50 руб. 11 коп. Обязательства компания выполнила в полном объеме 23 октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) объявило о закрытии книги заявок на размещение новых облигаций выпуска серии 001Р-05. Инвесторы готовы выкупить ценные бумаги на 40 млн долларов.

Виталина Ярховска