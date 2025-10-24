Государственная радиостанция классической музыки начала FM-вещание в Перми

Российская государственная радиостанция классической музыки «Орфей» начала FM-вещание в Перми 23 октября, сообщается в телеграм-канале радиостанции. «Орфей» будет звучать на частоте 93,5 FM. Кроме Перми радиостанция начнет FM-вещание еще в 11 городах России.

Радио «Орфей» входит в состав ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр». Станция основана в 1960 году как «Четвертая программа». С 1 января 1991 года переименована в «Радио “Орфей”». Основное направление деятельности — популяризация и продвижение академической классической музыки. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. «Орфей» включает духовную музыку, фольклор, джаз, классическую оперетту. Радиостанция осуществляет прямые трансляции из российских и мировых концертных залов.