Расследование уголовного дела о взрыве на заводе в Копейске передали в Москву

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное управлением СКР по Челябинской области после взрыва на копейском заводе, передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, поздним вечером 22 октября на одном из предприятий города из-за нарушений правил промышленной безопасности в технологическом процессе в цеху произошел взрыв, и завод загорелся. В течение ночи в очаге возгорания вновь случился взрыв. На данный момент известно о 12 погибших и 19 пострадавших, местонахождение еще десяти сотрудников компании неизвестно. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.

В региональном управлении СКР завели дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). К расследованию привлечены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Виталина Ярховска